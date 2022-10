Gundel Takács Gáborral visszatér az Áll az alku a TV2-re

Újra várja majd Gundel hívásait az igazgató úr.

A TV2 közölte, hogy 2023-ban milyen műsorokkal készülnek majd a most 25 éves csatornán. Egyebek közt kiderült, hogy visszatér az Áll az alku több éves szünetet követően, amelynek újfent Gundel Takács Gábor lesz a házigazdája.

Továbbá:

Stohl Andrással érkezik a Family Feud.

érkezik a Family Feud. Ördög Nórával a Vigyázat, gyerekkel vagyok!,

a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, a Drágám, add az életed!.

Sorozatok frontján új évadot kap a Pepe Mucsi Zoltánnal.

Kapcsolódó Pepe: A kirántott disznósajt biztosan rosszabb, mint a TV2 új sorozata A Pepében önhitt budapesti sztárséf érkezik a Dunakanyarba, hogy Michelin-csillagos éttermet varázsoljon egy tönk szélén álló pecsenyesütőből. Ez egy olyan sorozat, amiben Mucsi Zoltán nagyon hamar a vízbe pottyan. Kritika.

Ami még érdekesség, hogy a TV2 is megpróbálkozik egy társkereső műsorral, ami a Married at first sight címet viseli, ezt 2017-ben már az RTL is megpróbálta.