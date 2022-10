Berki Mazsi a DWTS-ról: Ahhoz képest, hogy becsípődött a derekam és a rekeszizmom is begyulladt, remek produkciót nyújtottunk

Büszke magára és a táncpartnerére is.

Szombat este debütált a Dancing with the Stars idei évadának első élő showja, ahol Berki Mazsi is bemutathatta tánctudását. Berki Krisztián özvegye eleve hátránnyal indult a többi versenyzővel szemben, hiszen hetekkel később kezdte meg a felkészülést: Bonyhádi Ferenc eredetileg Kulcsár Edinával táncolt volna, a modell viszont visszalépett a versenytől, amikor megtudta, hogy várandós.

Berki Mazsi a műsor első adása után a story.hu-nak árulta el, hogy a felkészülés ideje alatt újabb másfél héttől esett el, ugyanis lesérült az élő adást megelőző időszakban.

Becsípődött a derekam, illetve a rekeszizmom is begyulladt, ahhoz képest remek produkciót nyújtottunk. Az elején nagyon izgultam, ami aztán tovaszállt. Majd lett egy kis gyomoridegem, de végül magabiztosan álltunk fel a színpadra

– magyarázta a lapnak, hozzátéve: úgy érzi, táncpróbákhoz képest jobban sikerült teljesítenie az élő műsorban, ezért büszke magára és a táncpartnerére, hogy sikerült ezt kihoznia belőle.

A próbák alatt egyébként Zimány Lindának is párnapos kényszerpihenőt kellett tartania, neki a bordái alatt húzódó izmai zúzódtak meg tánc közben.