A Séfek Séfe versenyzője gumiférfival táncolva hirdeti, hogy párt találni érkezett a műsorba

Azért kezdett el rúdtáncolni, hogy ha megtalálja a nagy őt, el tudja kápráztatni.

Új versenyzők mutatkoztak be a Séfek Séfe mai előzetesében. Egyikük a saját bevallása szerint azért érkezett a műsorba, hogy párt találjon, szerinte minél tovább marad versenyben, annál nagyobb eséllyel talál majd rá a szerelem.

Három éve vagyok szingli. Egy éve rúdtáncolok, azért, hogy ha végre megtalálom a nagy őt, el tudjam kápráztatni. Azért jöttem a Séfek Séfébe, hogy párt találjak, ezért szeretnék minél tovább eljutni, mert így nagyobb az esélyem, hogy megtaláljam a szerelmet

– mondja, miközben táncot lejt egy felfújható gumiférfival.

Az előzetes szerint egy felnőttfilm-gyártásban dolgozó férfi is versenybe száll, ahogyan a naturista Kőmíves Sándor is, aki mint mondja, otthon (is) meztelenül szokott főzni.