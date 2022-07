Geszti Péter dalban búcsúzik a katától

Ő is megszüntet most egy katás céget.

Geszti Péter a Facebook-oldalára posztolta azt a videót, amiben egy a katáról és „Rezsőről, becenevén rezsiről” szóló dalt ad elő.

Van, hogy becsúszik valami. Vagy ki. Ezt a hirtelen jött kis rögtönzést fogjuk fel melankolikusnak álcázott szerelmi vallomásnak, melyben KATA emlékének adózunk! Szó szerint. Ad hoc. Jobb híján. Hiszen most magam is megszüntetek katás céget. Így jártam – többszázezer társammal együtt

– írta a bejegyzésben.

A dalban olyan sorok hangzanak el, mint például: „kata, te is mész eva után, vissza se írsz postafordultán. Oh, kata, ez szivattyú, I love you” vagy „hé, kata, itt hagytál a combos rezsivel, sok nekem ez így jószerével. Mert rezsi csak hízik, a fejemre nő, s különben is, rezsi nem jó nő”.