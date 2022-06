Több száz kutyát akartak legyilkolni és megenni Kínában egy fesztiválon

Kevesen hajtottak végre nagyobb hőstettet az elmúlt napokban annál a markonyi kínai aktivistánál, akik egy kutyahúsfesztiválra tartó teherautóból mentettek ki közel négyszáz állatot.

A julini kutyahúsfesztivált még 2009-ben rendezték meg először. Oka az volt, hogy az ipar szereplői valahogy fel akarták pörgetni a keresletet a kutyahús iránt. Azóta rendszeresen megrendezik az összejövetelt, annak ellenére, hogy kimondottan rossz híre van, és népszerűtlen a lakosság köreiben. A Ladbible beszámolója szerint erre a fesztiválra akarták vinni a kutyákat a szervezők, hogy lemészárolják és elfogyasszák őket. A NoToDogMeat helyi emberei viszont szerencsére résen voltak.

A Ladbible cikke szerint az aktivisták üldözőbe vették a kutyákat szállító járművet, elállták az útját, majd kiszabadították és elszállították az elrabolt állatokat.

Eredetileg 386 jószág volt a raktérben, ehhez jött még hozzá három kölyök, akik nem sokkal azelőtt születtek, hogy megmentették az egész csapatot.

Az aktivisták egyike azt nyilatkozta, egyértelmű, hogy az elrabolt kutyák jórésze háziállat, akit elraboltak az otthonában. Ezt azzal magyarázta, hogy sok kutya az első szóra leül, fekszik, marad, és a legtöbben még a megpróbáltatások ellenére továbbra is bíznak az emberekben. Elmondta azt is, hogy igyekeznek azonosítani a kutyákat és hazajuttatni őket a gazdáikhoz, addig is az alapítvány saját menhelyeire szállítják a megmenekült állatokat.