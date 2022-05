Elvált a feleségétől, mert beleszeretett a saját anyjába

„Észbontó” a szexuális kapcsolat közöttük.

A most 32 éves Ben Fordot anyja még babakorában elhagyta. A férfi felnőttként indult anyja keresésére és végül meg is találta az 51 éves Kim Westet. A férfi levelet írt anyjának, majd találkoztak is egy évvel később, 2015-ben.

West 19 éves volt, mikor Kaliforniában teherbe esett Forddal. Örökbe adta és hazautazott Nagy-Britanniába.

Mikor fia ráírt, a nő azonnal szeretett volna találkozni vele, és azt mondja, egyből szexuális álmai lettek vele. Végül egy hotelben találkoztak, ahol miután megittak egy üveg pezsgőt, megcsókolták egymást.

A férfi a feleségének nem sokkal később azt írta:

Mindig, mikor szexeltem veled, amióta megismertem, azt képzeltem, hogy őt csókolom, különben nem vagyok rá képes

– idézi a Sun. Ahogy megismerkedtek, csak „szexuális lényként” tudott gondolni Westre, és nem mint az anyjára. Ford egyébként be is mutatta feleségét anyjának, amiről West azt mondja, a feleség, Victoria kedves volt, de nem lettek jóban, mert féltékeny volt rá. Victoriának is gyanús lett a férfi és az anyja kapcsolata, mert túl sok időt töltöttek együtt.

A férfi 2016-ban végül elhagyta a feleségét az anyja miatt, akivel pedig „észbontó” szexuális kapcsolata alakult ki. Bujkálniuk kell a michigani törvények miatt.

Tudom, hogy az emberek azt mondják, undorítóak vagyunk, és tudnunk kéne uralkodni az érzéseinken, de mikor egy ilyen őrületes szerelem elkap, hajlandó vagy mindent feladni és harcolni érte

– nyilatkozta West.

15 évnyi börtönbüntetést kaphatnak, és életük végéig felkerülhetnek a szexuális bűnöző nyilvántartásába a vérfertőzés miatt. Pedig szerintük ez nem vérfertőzés, hanem „genetikus szexuális vonzalom”, ami akkor alakul ki, mondják, mikor rokonok egymás nélkül nőnek fel, felnőtt korukban találkoznak újra és megkedvelik egymást. De ez csak egy teória, a szakértők áltudományosnak minősítik, és azt mondják, nincs ilyen.

West szerint ők csak éltek a lehetőséggel, ami csak „egyszer az életben” adódik.

A Sun arról is ír, hogy a bujkálás miatt azt sem lehet pontosan tudni, hogy együtt van-e még anya és fia.