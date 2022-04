Varga Viktor: Volt, hogy összehányva, szétcseszve felgyújtottuk a képeimet

Volt egy sötét időszaka az életének, amikor alternatív zsenikkel az oldalán, szenvedésből alkotott, de ma már egy csodálatos lebegésnek éli meg az életet.

Varga Viktor művészként számos dologban kipróbálta magát, máig élvezi is a sokszínűséget. Többek között fest, szobrászkodik és zenél is, nem hagyva, hogy az emberek egyetlen kategóriába skatulyázzak be stílusát tekintve. Bár ma már úgy érzi, hogy az élet egy csodálatos lebegés a számára, annak idején neki is voltak sötét korszakai.

Nagyon sok alternatív zsenivel lógtam éveken keresztül. Kocsmákban, éjszakai klubokban, különböző tudatállapotokban, különböző festményeken dolgozva. Összehányva, szétcseszve felgyújtottuk a képeimet. Voltak ilyen nagyon sötét részek, amik mind a sikertelenségből és a szenvedésből adódnak

– mondta a Futtában című műsor új adásában.

Az énekes szerint a szenvedésből születnek a legnagyobb művek, de az a véleménye, hogy ő már kínlódott eleget, ezért inkább boldogságot visz a vászonra.