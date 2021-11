Tuti tippek az év végi stressz kezelésére (x)

Az adventi időszak az ünnepekre való készülődésről szól, ám az év végén majdnem mindig eluralja az életünket a stressz. Éppen ezért fontos, hogy ismerjünk néhány stresszűző technikát, ami segít abban, hogy ki tudjunk kapcsolni az évnek ebben az időszakában.

Létezik pozitív stressz is, amely felhajtó erőként van jelen az életünkben, ám amikor a pozitív stressz túlzottan érzékelhetővé válik és hirtelen „sok” lesz, akkor már negatív stresszről beszélünk. A negatív stressz tünetei mindenkinél másképp jelentkezhetnek: türelmetlenné válhatunk, erősebben doboghat a szívünk, esetleg fájhat a gyomrunk. Hatalmukba keríthetnek rossz gondolatok, de levertség és kimerültség is úrrá lehet rajtunk. Az állandó feszültségtől pedig alvászavarok is kialakulhatnak. Összegyűjtöttünk néhány tevékenységet, amelyek segíthetnek levezetni az év végi hajtás okozta feszültséget.

1. Meditáljunk

Ha van egy kis időnk, a meditációnak számtalan formáját kipróbálhatjuk. A meditáció azért is lehet hatalmas segítség, mert általa a megélt pillanatra figyelünk és addig nem a múlton és a jövőn görcsölünk. Már az is nagyon sokat segíthet, ha csak annyit teszünk, hogy pár perc erejéig tudatosan figyelünk a légzésünkre, próbáljuk szabályozni, mert akár ezáltal is jelentősen csökkenthetjük a stressz-szintünket.

2. Sétáljunk!

Pár percnyi mozgás is üdébbé, jobb kedvűvé tehet. Éppen ezért, ha nem jutna idő az edzőteremre, egy rövid, reggeli séta alkalmas lehet arra, hogy megnyugodjunk.

3. Az érintés boldogsághormonokat termel

Az érintés bizonyítottan oldja a stresszt, főleg akkor, ha azokkal kerülünk közvetlen kontaktusba, akiket szeretünk. Ha átölel egy szeretett személy, akkor megemelkedik a szervezetünk boldogsághormon-szintje, ami oldja a feszültséget.

4. Ajándékozzuk meg magunkat

Ha elviselhetetlenné válik is az év végi hajtás, derűsebbé tehetjük a napunkat, ha „előkarácsonyi” ajándékokkal lepjük meg magunkat.

5. Halkítsuk le a belső negatív hangunkat

A belső negatív hangunk rengeteg plusz kellemetlenséget tud okozni nekünk, hiszen ha folyamatosan azt halljuk belülről, hogy „úgysem fog sikerülni”, vagy ha túl sok a feladatunk, azzal csak plusz feszültséget okozunk magunknak. Rengeteg felesleges stressztől szabadulhatunk meg ha megtanuljuk lehalkítani ezeket a kritikus belső hangokat.

6. Ellazít az aromaterápia

Az aromaterápia kikapcsol és ellazít, ezáltal segít megélni az itt és most örömét. Tegyünk néhány illatgyertyát a kád szélére, majd engedjük tele a kádat forró vízzel, csepegtessünk illóolajat a vízbe, lazuljunk el.

7. Pár dolgot hajítsunk ki az életünkből

Lehet úgy tudjuk leghatékonyabban megtartani a lelki békénket, ha megnézzük mi az, ami felesleges stresszt okoz az életünkben, és attól átmenetileg megszabadulunk. Előfordulhat, hogy bizonyos hírek felidegesítenek, ilyenkor például jobban tesszük, ha nem nézünk tévét esténként és nem olvasunk híreket sem.

7+1 Segíthetnek a gyógynövények

Túl sok feszültség esetén segíthet ellazulni a 3 gyógynövény, a macskagyökér, a komló és a citromfű kivonatát tartalmazó Sedacur forte . Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, éjszaka pedig segíti az el- és az átalvást, miközben a koncentrációt nem befolyásolja negatívan. Nem kell orvossal felíratni, recept nélkül is kapható a patikában. Előnye az is, hogy a vezetéshez szükséges készségeket sem befolyásolja hátrányosan. Nem lehet hozzászokni és függőséget sem okoz.

Vény nélkül kapható gyógyszer