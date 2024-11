Nem működtek a jelzőlámpák: egymásba szaladt három autó a Váci úton

Három autó ütközött egymással a Váci út–Fiastyúk utca kereszteződésében, miután üzemzavar lépett fel a jelzőlámpáknál.

A bpiautosok.hu olvasójának fedélzeti kamerája rögzítette a balesetet: a felvételen jól látható, ahogy a kereszteződésében sárgán villognak a jelző lámpák, mielőtt egymásba szaladnak az autók.

A kereszteződéshez érve láttam, hogy próbálnak a mellék utcából kijönni az autók a Váci útra, és a külső sávban a taxis meg is állt, ezért én is megálltam a középső sávban, de a belső sávban haladó fehér Toyota sofőrje ezt nem vette észre, emiatt is történt a baleset