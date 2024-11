„Nem tudom, mikor lépek fel újra” – Sírva búcsúzott Adele a közönségétől

A századik fellépésével véget ért Adele Las Vegas-i koncertsorozata, az énekesnő megható beszéddel, könnyekkel búcsúzott közönségétől. Az énekesnő két évig volt a Caesars Palace rezidens fellépője, ahol hetente két koncertet is adott.

– mondta Adele a közönségnek. Azt is megosztotta, hogy nem volt mindig könnyű, sokan bántották azért, amiért elvállalta a rezidensséget. „Azt mondták nekem, hogy ez karrieröngyilkosság, és Vegas sosem bocsátja majd meg nekem, hogy egy ilyen last minute-dolgot teszek” – tette hozzá.

Az érzelmes beszédben fiát, a tizenegy éves Angelót is említette:

– köszönte meg fiának. Vőlegényét, Rich Pault is megemlítette, akinek azt köszönte meg, hogy „mindig felemeltél, és éreztetted velem, hogy bármire képes vagyok.”

– búcsúzott az énekesnő, majd hozzátette: „Nincs egy kibaszott programom se!”

Adele concluded her long-running Las Vegas residency on Saturday night: “I don’t know when I’m going to perform again. I’m not doing anything else.”

Credit: @adelllylove pic.twitter.com/EVyqsclVSV

