„A végén csak ők lesznek, a mikrofon meg az előttük álló hatszáz ember” – elérkezett a rapperek döntője

Nem tudom, mi lesz belőlük, vagy hogy ki meddig jut el, de az biztos, hogy már most született pár valódi dolog ebben a közösségben

– összegez bongor a Budapest Open Mic záróepizódjában.

Az elődöntő történései óta nem állt meg a munka, az elmúlt négy hónapban albumok jelentek meg, kollaborációk készültek és új formációk alakultak. „Annyi collab született a nyáron, hogy alig győzöm felsorolni. Bé és Opozit társultak néhány számra, ahogy Szunyog Tess és Bullet is. IZ és Nafta konkrétan összeállt egy közös formációba, az beteg lesz, alig várom, mi sül ki belőle. Sikkboy csinált beatet IZ-nek, Bulletnek, Gegének és Jetinek is, akinek az új albumának masterelését az én stúdiómban csináltuk, ahová Bergar is benézett egy új dallal. Sallai új lemezén lesz collab velem, Gegével és Co Lee-val is. És szinte mindannyian felléptek élőben is az elmúlt hónapokban” – meséli bongor.

A négy döntős versenyző emellett elszántan készült a végső megmérettetésre: a november 21-én, az Akvárium KisHallban rendezett döntőre.

A végén nem lesz más csak ők, a mikrofon meg az előttük álló hatszáz ember

– ígéri a műsorvezető. Az évad utolsó epizódjában azonban nemcsak az derül ki, hogy ki lesz az idei év győztese, hanem az is, hogy milyen volt az idáig vezető út.

A McDonald’s Budapest Open Mic nyolcadik, záró epizódja itt tekinthető meg: