Nem bírt a matekleckével, felhívta a segélyhívót egy amerikai kisfiú

Nem mindennapi indokkal tárcsázták nemrég a wisconsini Shawano megyei seriffhivatal segélyhívó központját: a vonal túlsó végén egy tízéves kisfiú kért segítséget azért, mert nem tudta megoldani a matekleckéjét – osztotta meg a történetet a hivatal a közösségi oldalán.

A kisfiú azzal érvelt továbbá, hogy „a családja sem túl jó a matekban,” ezért van szüksége segítségre. A kisfiú hívását átirányították egy másik kollégához, aki szívesen segített volna neki, ám mikor a kisfiú felolvasta a feladatot, és kiderült, hogy abban tizedestörtek vannak, ő sem boldogult vele. Ám ekkor sem adták fel: kiderült, hogy a kisfiú környékén van egy seriffhelyettes, aki szívesen volt kiszállni a helyszínre, és ránézni a megoldhatatlannak bizonyuló feladatra. Chase Mason meg is látogatta a kisfiút, akivel végül sikeresen megoldották a házi feladatot. Mason később azt nyilatkozta, azért is sietett a gyerek segítségére, mert neki is van egy ugyanilyen korú mostohafia, átérezte a kisfiú helyzetét.