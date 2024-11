Tóth Gabi: a Covid óta és mióta anya lettem, elvesztettem, ki vagyok, mit szeretnék, merre tartok

Tóth Gabi továbbjutott a Dancing with the Starsban egy energikus produkció után, amiben énekelt is. Noha Juronics Tamás kisebb vitába keveredett az énekesnővel, összességében jó kritikákat kaptak. Tóth Gabinál mégis eltört a mécses, elmondta, hogy nagyon szeretne újra az a Tóth Gabi lenni, aki ha meg is osztja az embereket, mégis képes adni nekik valamit.

Nekem ez az elmúlt pár év a Covid óta és mióta anya lettem, elvesztettem azt, ki vagyok, mit szeretnék, merre tartok. Jött rengeteg külső nyomás, aminek meg akartam felelni, amiből az lett, amiből széthullott az alap, erős mag, ami voltam. Ezt érzékeltem, valószínűleg a zsűri is ezt a merevséget érezte rajtam. Szeretnék újra az a Tóth Gabi lenni, aki ha megosztja is az embereket, mert idegesíti az energiája az embereket, de mégis úgy érzik, valamit tudok adni a hangommal, jelenlétemmel. Nekem az a célom, hogy ezt csinálhassam.

Tóth Gabi elmondta, nem akar áldozat lenni, mert ha az volna, már rég elfutott volna ennyi kritika után, amit az évek alatt kapott.

Az adásból egyébként Kucsera Gábor és Stana Alexandra estek ki, Szabó Zsófi pedig új táncpartnert kapott: