Magyar Péter: A Tisza Párt felújítja a miskolci gyermekotthon vizesblokkját

Vállalkozók felajánlásának köszönhetően felújítja a Miskolci Károly Befogadó Gyermekotthon Manócska részlegének vizesblokkját a Tisza Párt – közölte Magyar Péter, a párt elnöke.

Magyar a héten másodszor is országjárásra indult, melynek keretében több közintézményt is meglátogat: szerdán egy miskolci gyermekvélelmi intézmény vizesblokkjáról is posztolt, ahol szerinte „emberhez nem méltó” állapotok uralkodnak.

A kormány helyett tesszük ezt, hiszen Orbán Viktorék évek óta nem hajlandóak a penészes, beázó mosdó és mellékhelyiség felújítására 5 millió forint költségvetési forrást biztosítani

– írta Magyar a Facebookján.

A legnagyobb ellenzéki párt vezetője arról is írt, hogy a belügyminisztérium szociális államtitkárától, Fülöp Attilától kapott egy levelet, melyben közölték, hogy ki van tiltva a gyermekvédelmi intézetekből. Ezzel szerinte elismerték, hogy sok gyermekotthonban „vállalhatatlan körülmények között élnek a súlyosan traumatizált kisgyerekek”, de mivel Magyar európai parlamenti képviselő, szerinte a döntés jogellenes is.

Szombaton Magyar Debrecenben járt, ahol földreformról és elárult vidékről beszélt.