Megszavazták a svájciak: Bázel rendezi a 2025-ös Eurovízió döntőjét

Megszavazták a helyi lakosok, hogy bázeli kanton 37,4 millió svájci frankkal (40 millió euró) támogassa a 2025-ös Eurovíziós Dalfesztivál megrendezését, így a jövő évi dalversenyt Bázelben tarthatják – írja a DW.

Mivel az idei megmérettetést a svájci, magát magát nembináris személyként identifikáló Nemo nyerte The Code című dalával, Svájc jogot formált arra, hogy megrendezhesse a jövő évi versenyt, ám az ügy heves tiltakozást váltott ki az országban. A konzervatív csoportok, köztük a keresztény-konzervatív Svájci Szövetségi Demokratikus Unió (EDU) ugyanis azzal fenyegetőztek, hogy megakadályozzák Svájcot a dalverseny megrendezésében, költségvetési népszavazást kényszerítve ki a lehetséges befogadó városokra, mondván, hogy a dalverseny „propagandaesemény”, amely „a sátánizmust és az okkultizmust ünnepli.” Az EDU a „nem kérünk adófizetői pénzből woke propagandát” szlogennel kampányolt, és blaszfémiának nevezte az Eurovíziót.

Bázel városa – amely Zürich, Genf és Bern mellett pályázott a rendezésre – a helyiek körében népszavazásra bocsátotta a kérdést, amelyből kiderült, hogy a helyiek 66,4 százaléka támogatja a pályázatot, ezzel pedig eldőlt, hogy a város rendezheti jövőre a döntőt. A város a már említett összeggel fogja támogatni a versenyt, ám azt remélik, hogy az előzetes kalkulációk szerint 60 millió svájci frankot (64,4 millió euró) is hozhat Bázelnek az Eurovízió.