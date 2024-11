Magyar Péter földreformról és elárult vidékről beszélt Debrecenben

Magyar Péter a Tisza Párt országjárása keretében Debrecenben tartott beszédet szombat este. A pártvezető a Piac utcán felállított színpadon háromnegyed órás beszédet tartott a teret megtöltő hallgatóság előtt, és arról beszélt, szerinte már a Tisza a legerősebb politikai erő a városban, bár ezt nem igazolta mérésekkel.

Magyar szerint a Fidesz a vidéki Magyarországot árulta el leginkább; vasúti szárnyvonalakat szüntetnek meg, postahivatalokat zárnak be, szülészeteket számolnak fel a háziorvosi ügyelettel együtt – közölte a Cívishír beszámolója szerint, és a legfontosabbnak a vidék megmentését nevezte. Szerinte akkor lehetne többet kihozni a magyar mezőgazdaságól, ha az uniós pénzeket nemcsak oligarchák kapnák és ne csak extenzív termelésre fordítsuk, hanem a magyar gyümölcs- és zöldségtermesztést és az állattenyésztést kellene támogatni.

Arról is beszélt, hogy a Tisza Párt földreformot csinálna: mivel a zártkerteket méretgazdaságossági okokból nem éri meg művelni, az állam feladata lenne ezek felvásárlása, 15-20 hektáros parcellákba rendezése és kedvezményes hitelkonstrukciókkal, támogatásokkal fiatal gazdáknak juttatni e földeket – mondta Magyar Péter, aki arról is beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén a legalacsonyabb nyugdíj összege is elérné a 160 ezer forintot.

A beszámoló szerint Magyar Péter leállította ugyanakkor a közönség soraiban felharsanó „mocskos fideszezést”:

Nem szabad lemenni a rogáni propaganda mocsarába. Másfajta Magyarországot szeretnénk építeni, minden Fidesz-szavazóért is dolgozni fogunk

– közölte. Hangsúlyozta, az önkormányzatokkal a vezetésük párthovatartozásától függetlenül szintén együttműködnének, visszaadnák a hatáskörüket az oktatásban és az egészségügyben is.