Dühöng, hogy még a KFC-be se veszik fel, ahol már két évet dolgozott – követői másra kapták fel a fejüket

Egy nő arról tweetelt, hogy kapott egy visszautasító levelet a KFC-től. Dolgozni jelentkezett oda, de nem vették fel. Azzal magyarázta a durham-i gyorsétterem, hogy nincs elég tapasztalata Sophie Corcorannak. Tettek így annak ellenére, hogy a nő korábban már két és fél évet dolgozott nekik.

Corcoran dühöng a bejegyzésében, ami végül is érthető, többen együttérzésüket fejezték ki magukat hozzászólásukban. Sokan viszont egészen másra lettek figyelmesek. Úgy nevezik, mint a „valaha volt legkínosabb visszautasítás” a sok csirkés hasonlat miatt, amit beleírtak.

sorry no offence to sophie but that is the funniest rejection latter i’ve ever seen https://t.co/a92JFiC4AK

— soph❤️‍🔥 (@Soph1efazz) October 21, 2021