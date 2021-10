Rubint Réka felült a párizsi Disneyland körhintájára, és potyogni kezdtek a könnyei

Tizennyolc éves lett Rubint Réka és Schobert Norbi lánya, Schobert Lara. Ennek apropóján anya és lánya elutaztak Párizsba, ahol többek között a Disneylandet is útba ejtették. Rubint ezzel kapcsolatban azt írta Instagramján, az ő álma vált valóra a kirándulással.

Ma ismét egy álom vált valóra… és bevallom, hogy az én álmom is! Istenem! Kislányként (is!) mennyire vágytam ide… a mesevilágba✨✨✨ És most itt vagyunk!🙏❤️