„Mintha sosem lettem volna szemüveges“ – Így zajlott Falusi Mariann lézeres szemműtéte (x)

Legyen bármilyen trendi egy szemüvegkeret, álljon bármilyen jól tulajdonosának, a viselése sok kényelmetlenséggel, kompromisszummal jár. Így volt ezzel Falusi Mariann is, akit anno a Pa-Dö-Dő együttes tagjaként ismert meg a közönség. Az énekesnő - aki színésznőként és műsorvezetőként is aktív - életében nemrég jött el az a pont, hogy megelégelte a szemüveggel járó sok bosszúságot, és úgy döntött, hogy inkább az éles látást választja a keretek helyett. Barátja javaslatára kereste fel a Focus Medical Látásjavító Központot , ahol rövid időn belül teljesült a kívánsága.

Falusi Mariannak sokáig nem volt problémája a látásával, de 40 éves korában nagy mértékben kezdett romlani a szeme. Akkor távollátáshoz 2,5 dioptriás, olvasáshoz 3-as szemüveget viselt. Később multifokális szemüvegre váltott, amivel ugyan mindig élesen látott, ám ha baleset érte és eltörött – ami nem egyszer fordult elő -, komoly anyagi terhet jelentett újat csináltatni. Próbálkozott kontaktlencsével is, ám nem tudta megszokni, hogy a szeméhez nyúljon, ezért az utóbbi időben folyton két szemüveggel (egy távollátó és egy olvasóval) a fején közlekedett. Ez messze nem volt tökéletes megoldás, hiszen csúszkáltak, koszolódtak. Bár az Aristjus-díjas énekesnő több különleges keretet is beszerzett, hogy szükséges rossz helyett divatos kiegészítőként tekintsen a szemüvegre, végül megelégelte a vele járó bajlódást.

Régóta kacérkodott a l é zeres szemműt é t gondolatával, végül egy barátja élménybeszámolója adta meg neki az utolsó lökést: „Nagyon fontosnak tartom a személyes, hiteles információszerzést, amelynek a legjobb módja, ha ismerősöktől kapjuk”. Így már aznap megnéztem egy kisfilmet a klinika weboldalán, ami bemutatja, hogyan zajlik a lézeres szemműtét a Focus Medical központban. Ez a videó és a beszélgetés az összes félelmemet eloszlatta. Nem húztam tovább az időt, azonnal bejelentkeztem az alkalmassági vizsgálatra” – idézte fel.

Falusi Mariann – “A lézeres szemműtét után 25 évet fiatalodtam” -nézd meg a videót:



„Olyan volt, mintha egy wellness kezelésre jöttem volna”

A margitszigeti klinikán tett első látogatása csak tovább erősítette a pozitív benyomást. „A Margitszigethez számos kedves emlékem kötődik, ezért nem olyan volt, mintha orvoshoz vagy kórházba mennék, hanem kellemes érzés járt át, mintha egy wellness kezelésre jöttem volna. Amikor beléptem, azt láttam, hogy néhányan a váróban ülve furcsa keretes szemüvegben próbálgatják a látásukat. Gondoltam: ez vár rám is, és így is lett. Előtte mindenféle vicces műszerrel vizsgálták meg a szememet, ami teljesen fájdalommentes volt. Utána behívott a doktornő, elvégzett minden szükséges vizsgálatot, és részletesen elmagyarázott mindent. Külön szimpatikus volt, hogy minden felmerülő kérdésemre választ kaptam“ – mesélte Mariann. Az alkalmassági vizsgálat eredményei alapján a VISUMAX HD lézeres szemműtétet javasolták számára.

VISUMAX HD kezelés = 40 év felett is tűéles látás A VISUMAX HD kezelés kifejezetten 40 év felettiek számára ajánlott lézeres szemműtét. Akiknél a szem alkalmazkodó képessége már gyengébb, vagy már öregszeműséggel küzdenek, de az olvasószemüveg-kezelésre nem alkalmasak, ez az eljárás jelenthet megoldást. A műtét nem csak a tűéles távoli látást adja vissza, hanem javulás érezhető a közeli látásban is, elsősorban monitortávolságra. A lézer nem csak a hullámfront-elemzést, de a topográfiás méréseket is figyelembe veszi, a legapróbb eltéréseket is kijavítja a szaruhártyán, így a látás élettanához legjobban illeszkedő korrekció végezhető el vele. A Visumax HD kezelés – melyen Falusi Mariann is átesett – csak pár percet vesz igénybe, szinte semmilyen kényelmetlenséggel nem jár, viszont jóval kényelmesebbé teszi az életet. A látásjavulás és a gyógyulási folyamat is rövid, a mindennapi tevékenységekhez egy-két napon belül vissza lehet térni.

Éles látás néhány szempillantás alatt- ez már XXII. századi technológia

Szerencsére Mariann a műtét napjáról is csupa szép emléket őriz: „Mielőtt bekísértek a műtőbe, még egyszer megvizsgálták a szemem, majd belecsöpögtettek, és várnom kellett pár percet. A műtét is kellemes élményként maradt meg bennem, igazából az egészben a legnagyobb kihívás az ágyra felfekvés volt számomra, utána már minden villámgyorsan történt. Nagyon megnyugtató volt, hogy a doktornő fogta a fejemet, instruált, hogy nézzem a piros fényt, és visszaszámolt. Az egész néhány másodpercig tartott, és nem éreztem semmi fájdalmat. Ez már egy XXII. századi technológia.“

A műtét után negyedóránként csöpögtetnie kellett a szemébe, de már aznap is remekül látott. Másnap már teljesen természetes volt számára az éles látás, mintha sosem lett volna szemüveges. Mint mondja, a lézeres szemműtétnek köszönhetően kitárult számára a világ! „Nem homályos a látásom a koszos szemüvegek miatt, vezetésnél látok messzire is és a GPS-t is gond nélkül, végre nem vagyok a szemüveghez kötve. Másnak vicces apróság, de számomra fontos, hogy most már be tudom fűzni a cérnát a tűbe, ha varrni szeretnék – lelkendezett a művésznő. – Legalább 25 évet fiatalodtak a szemeim, és végre most már a szememet dicsérik, nem a szemüvegeimet.”

Mariann azóta mindenkit arra biztat, hogy ha szeretne megszabadulni a szemüvegtől vagy kontaktlencsétől, ne féljen. „A lézeres szemműtét nemcsak az ember látására, hanem az egész életére hatással van, az életminőség olyan mértékben javul, hogy csodás, új dimenziók nyílnak meg.“

