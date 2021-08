Hajdú Péter is elkapta a koronavírust, napok óta karanténban van

A delta variánssal kapcsolatban szeretné megosztani a tapasztalatait.

Sziasztok! Ez a ma reggeli covid gyorstesztem! Két oltás ellenére elkaptuk a vírust, ráadásul a delta variánst. Eszti 2 Astrat, én pedig 2 Modernát kaptam korábban. Kedd óta karanténban vagyunk itthon

– tette közzé Hajdú Péter Instagram-oldalán, a bejegyzéshez pedig felöltött egy fotót a teszteredményéről is. Ahogy írja, Hajdú és menyasszonya, Láng Eszter is megkapták a védőoltást, a posztban pedig azt is bejelentette, hogy később egy élő videóban szeretné majd megosztani tapasztalatait követőivel, hogy milyen tüneteket tapasztaltak magukon párjával.