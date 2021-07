Mém lett a Cannes-ban pózoló Swinton, Murray, Anderson, Chalamet kvartettből

Cannes-ban megvolt Wes Anderson legújabb filmjének, a The French Dispatch címmel ellátott alkotásnak a premierje, melyre természetesen a rendező és a főszereplők is ellátogattak.

Egyetlen egy képből azonban internetes szenzáció kezd kinőni: Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet és Wes Anderson egymás mellé álltak egy fotó erejéig, amiről az internet népe úgy érezte, valamit kell kezdeni.

Tehát, erről lenne szó:

Látszólag semmi különös nincs a négyesben, de minél tovább nézi az ember, annál több különbséget fedez fel az alanyokban, melyek valamilyen különös úton-módon harmóniát alkotnak.

Döbbenetesen jók a Twitter-posztok minderről: volt olyan, aki amerikai újságokhoz hasonlította őket.

NYMag, The Atlantic, The New Yorker, Harpers pic.twitter.com/OMYb6O9MWX

Mások a közösségi média óriásit látták bennük:

Hermoso tríptico meme #Cannes – The French Dispatch – The Social Network pic.twitter.com/mtrHjCoUbH

The French Dispatch fashion meme is the purest thing on the internet https://t.co/ZnZOJIVRwM pic.twitter.com/8kG47bPtjq

— Márcio M. Silva (@marciojmsilva) July 15, 2021