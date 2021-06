Nagyon fél a 18 éves lány, hogy még tovább nőnek a mellei

Évek óta kórosan növekszik az ausztrál lány melle, és ez rengeteg fizikai és lelki problémát okoz.

Anya St James 13 évesen vette észre, hogy valami nincs rendben a melleivel. Először, serdülőként nagyon örült, hogy a testrész nőni kezdett, és egy darabig normálisnak tűnt a növekedés, de aztán egyre szembetűnőbb lett, hogy nem természetes a változás.

A Gold Coast-i (Ausztrália) lány most 18 éves – és igencsak tart attól, hogy a mellmérete továbbra is ebben a tempóban növekszik majd. Az elmúlt négy esztendőben évente egy teljes méretet nőtt a melle – ha ez a tendencia folytatódik, félő, hogy meg kell majd műttetnie. Az ausztrál tinédzser a Sun brit bulvárlapnak elmondta: attól is fél, hogy mi lesz, ha netán az esetleges operáció után is hasonló iramban folytatódik a növekedés; azt mondja, nem akar állandóan műtéteket.

Próbált fogyókúrázni is, és le is adott a súlyából, de a mellmérete akkor sem csökkent – sőt tovább nőtt.

Jelenleg is vizsgálják, hogy mi okozhatja ezt a rendellenességet, felmerült a hipertrófia (jelentős mellmegnagyobbodás) gyanúja. Ami biztos: a tinédzsernek hát-, nyak- és vállfájdalmakat okoz a nagy testrész, gyakran érzi, hogy le kell feküdnie, egy kicsit pihenni a megnagyobbodott testrész súlya miatt. Azt mondja, olyan, mintha két gyerekfej lenne a mellkasán.

Ugyanezen okból nem élhet kedvenc sporttevékenységeinek, a trambulinozásnak és az ugrókötelezésnek; minden sporttevékenységnél le kell szorítania a melleit – amikhez ráadásul nagyon nehéz fehérneműt találnia: az üzletek nagy részében csak „nagymama melltartókat” tud vásárolni a méretében.

Az elváltozás nemcsak testi, de lelki problémák sorát is okozza: Anya St James azt mondja, nem kezelhető az a figyelem, ami évek óta az iskolatársai felől – és általában a férfiak részéről – ráirányul. Gyakran beszólogatnak, arra kérik, hogy küldjön magáról meztelen képeket. A lelki sérülésekből fakadó önbizalomhiányán TikTok-videókkal próbál enyhíteni.

Azt is elmesélte, hogy sok nő irigyli a méretei miatt – ilyenkor azt szokta mondani, szívesen odaadná a mellét, mert neki nincs rá szüksége.