Pete Davidson szereti már az ismerkedés elején kitálalni, hogy milyen problémákkal küzd

Szerinte elengedhetetlen, hogy már a kapcsolat elején őszinte legyen a partneréhez.

Pete Davidson egy rádióműsorban vendégeskedett, ahol az udvarlási szokásairól kérdezték. Davidson részletesen elmesélte, hogyan szokta indítani az ismerkedést:

Igazából csak nagyon, nagyon őszinte vagyok. Azt gondolom, hogy hiába próbálják az emberek olyannak mutatni magukat, amilyenek valójában csak szeretnének lenni, mert ez egy idő után úgyis lelepleződik. Én már rögtön azzal indítok, hogy »szia, egy kicsit bolond vagyok. Ezek a problémáim, ezt csinálom, ő a terapeutám. Ez és ez történik«

– mondja, majd hozzáteszi, hogy ez nem mindenkinél jön be, mert van, aki soknak érzi, és nem tudja kezelni, de van, aki üdítően őszintének találja ezt a fajta udvarlást. Azt is elárulta, hogy a kommunikációt kulcsfontosságúnak tartja, ezért nem szokott taktikázni, hogy mennyi idő után keresse a másikat. Korábban Ariana Grande vőlegénye volt, de hírbe hozták Kate Beckinsale-lel, Margaret Qualley-val és Kaia Gerberrel is.