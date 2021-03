Másfélmillió dollárt érő kokaint talált egy sznorkelező

Sznorkelezés közben sok érdekes dolgot pillanthat meg az ember a vízben, vagy a tengerfenéken, de egy Florida partjainál úszkáló sznorkelező valami olyasmire bukkant, amire feltehetően nem számított. Egy gazdátlan kokainszállítmányt.

A floridai Monroe megye rendőrségének közlése szerint a sznorkelező egy nagy fekete csomagot vett észre, amit szigetelő szalaggal kötöztek össze. Abban pedig 25 darab kokaintégla lapult, aminek értékét a hatóságok másfélmillió dollárra, azaz nagyjából 460 millió forintra becsülték.

A sznorkelező a majdnem 31 kilogramm kokaint átadta a hatóságoknak.

On Wednesday, a Good Samaritan discovered 68 lbs. of cocaine valued at over 1.5 million dollars floating in the #FloridaKeys. The individual noticed a large black bundle wrapped in tape & contacted local authorities. The bag contained 25 bricks of cocaine. #breakingnews #florida. pic.twitter.com/ih10AhQAlx

