Cicisre írták át a Hollywood feliratot

Öt férfit és egy nőt tartóztatott le a rendőrség az ikonikus Hollywood felirat átírásáért február 1-én – írja a Los Angeles Times. Az elkövetők a W-re egy nagy lepedőt terítettek, melyre egy B betűt festetek, a D közepére pedig egy fehér sávot helyeztek, hogy az is B-nek tűnjön.

A rendőrség a környék térfigyelő kameráinak segítségével szúrta ki az elkövetőket, aztán egy helikopterrel figyelték, merre távoznak, így hamar elfogták őket.

HOLLYBOOB? Happening right now. pic.twitter.com/AbGesp1JG8

A rendőrség nem hozta nyilvánosságra az elkövetők személyazonosságát, és más részleteket sem árultak el az ügyről. A Twitteren viszont az az információ terjed, hogy az elkövetők aktivisták voltak, akik a mellrák elleni küzdelem fontosságára akarták felhívni a figyelmet.

Az ikonikus Hollywood feliratot nem először írták át. Legutóbb, 2017-ben WEED-re (magyarul fűre) cserélték az utolsó négy betűt annak tiszteletére, hogy Kaliforniában legalizálták a marihuánafogyasztást.

#hollyweed – that’s were I get my mail. #merryjane pic.twitter.com/t5YgjAcEVv

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) January 1, 2017