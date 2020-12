Fény derült a világ legmagányosabb házának titkára

Gyakran bukkannak fel fotók a közösségi portálokon az izlandi Elliðaey szigetről, illetve a rajta álló, magányos fehér házról. Számos elmélet született már arról, hogy ki és miért építhette, de az igazságot eddig csak nagyon kevesen tudták.

Egy előrelátó milliomos építette, hogy ide meneküljön a szeretteivel, ha kitör a zombiapokalipszis? Vagy egy vallásos remete tengeti itt, a külvilágtól elzárva a mindennapjai? Egyik sem igaz, ahogyan az sem, hogy az izlandi énekesnő Björk kapta ajándékba a házat, 2000-ben, az északi ország akkori miniszterelnökétől – írja a Mirror című brit bulvárlap.

Az Izland déli partjának közelében lévő Elliðaey sziget házát sokan azzal is megvádolták már, hogy nem is létezik, csak pohosoppal szerkesztették oda a fantasztikus háttérre. Az épület azonban nagyon is létezik.

Háromszáz éve még öt család élt a szigeten, akik főként halászatból, és marhatenyésztésből tartották fenn magukat, de a szigeten szép számmal élő madarakra, lundákra is vadásztak. Az utolsó lakók 1930-ban hagyták el a szigetet, mely azóta teljesen lakatlan.

A magányos fehér ház története sokkal kevésbé izgalmas, mit a róla szóló teóriák. Egy vadásztársaság építtette, és tartja fenn azok számára, akik ma is szívesen vadásznak lundákra, és akiket nem zavar, hogy a szigeten nincs elektromos áram, folyóvíz, és természetesen szennyvízcsatorna sem. A házban ugyanakkor van egy szauna és egy esővízgyűjtő rendszer is.

A sziget természetvédelmi terület, de az utazási irodák rendszeresen szállítanak turistákat a szigetre.