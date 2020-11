A szexshopokat sem kerülte el a Black Friday

Kevesen tudják, de Európa egyik Black Friday fővárosa. Ez az a hely, ahol kevés olyan üzletet lehet találni évközben, ahol ne lennének sorozatos Black Friday leárazások. Schmuck Andor 30 kilót fogyott, és a korábbi, extra méretű ruhái jó lehetőséget kínálnak arra, hogy elindítsa a hét közepén a pénteki akciót. Kovács Béla vállalkozó kertjében minden megtalálható, már szeptemberben el akarta indítani a Black Friday akciót, de közbejött az október. Egy szexshop vezetője pedig elárulta, miért kiemelt szezonja az évnek a fekete péntek és ők milyen akciókkal készülnek.

A trükkös árképzés is hozzátartozik a Black Friday hazai gyakorlatához. A most bemutatott példákkal arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a fekete péntek ismertségével sokan visszaélhetnek kamu akciókkal. Javasoljuk, hogy ebben az időszakban is megbízható cégektől vásároljanak.