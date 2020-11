Kutyaeledel-evésre kényszerítette a nő a férfit, mert ellopta a vibrátorát

Nagyon felhúzta magát a nő az eseten, meg is ütötte áldozatát.

Egy ausztrál nő, Janise Mai Cox – két másik vádlottal – állítólag akarata ellenére tartott fogva tavaly augusztus 6-án egy férfit, és erőszakos és megalázó cselekményeket követett el ellene azután, hogy a férfi ellopta a vibrátorát, hangzott el a bíróságon a news.com.au szerint.

A 22 éves nő nem vallotta magát bűnösnek, de azt elismerte, hogy felpofozta és kutyaeledelt etetett a férfivel, miután rájött, hogy

a férfi több személyes holmiját is eltulajdonította, különösképpen a vibrátorát

– mondta ügyvédje, aki szerint a nő ott sem volt végig, míg a bűncselekményeket elkövették az áldozat ellen, a férfi is azt vallotta, hogy nem mindenre emlékszik, mert sok drogot fogyasztott az egész előtt.

Az ügyész szerint viszont sokkal komolyabb szerepe volt Coxnak. Ott volt, mikor nem engedték el az áldozatot, és agresszívvé vált, miután ellopták a dolgait. Az ügyész szerint fojtogatta, fejbe verte, többször a bordáit is megrugdalta Cox a férfinek.

Vagyis az ügyész szerint az egész bűncselekményben tettestárs volt Cox, amit a nő ügyvédje pedig vitat, és ami döntő lehet az ügyben.

Cox tavalyi letartóztatása után házi őrizetbe került, de levágta magáról a nyomkövetőt és elmenekült. Ezután került vissza a börtönbe, onnan jelentkezett be most online a tárgyalásra is. Ügyvédje megint kezdeményezte a házi őrizetbe helyezését, a múltkori fiaskót azzal magyarázta, hogy Cox párkapcsolatban élt addig, és a kapcsolat megszakadása miatt teljesen eszét vesztette. A párja családtagjai eltávolították a helyiségből, mire Cox berúgta az ajtót, levágta a karkötőjét és ezután ment el. Most viszont a nagymamájához költözne, aki „nagyon szigorú”.

Az ügyész a korábbi eset miatt, valamint a bűncselekmény súlya miatt sem engedné ezt, és előbbi miatt úgy döntött a bíró is, hogy a börtönben marad Cox, nem győzte meg az az érv, hogy most más lesz csak azért, mert a nagymamánál lakna.

