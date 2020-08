Alyssa Milanót annyira felidegesítette Rose McGowan Twitteren, hogy 25 hosszú posztban osztotta ki

Alyssa Milano és Rose McGowan a kétezres évek elején futó Bűbájos boszorkák című sorozatban szerepeltek közösen, amiben testvéreket játszottak. Azóta mindketten aktivizmussal is foglalkoznak, Mindketten szerves részei voltak a Harvey Weinstein-ügyben, valamint politikailag is elég aktívak.

McGowan a minap twitter-bejegyzésben vonta felelősségre a demokratákat, miszerint semmit sem csináltak az elmúlt években, nem tették jobbá az országot és miattuk szavaznak az emberek inkább Trumpra. Milano ezen annyira felháborodott, hogy egy 25 posztból álló üzenetben válaszolt egykori színésztársának. Pontos dátumokkal megjelölve, konkrét eseményekkel emlékezteti McGowant, hogy mi mindent tett a párt az elmúlt évtizedekben. Ide kattintva elolvashatja Milano mind a huszonöt, töri könyvvel felérő bejegyzését.

What have the Democrats done to solve ANYTHING? Help the poor? No. Help black & brown people? No. Stop police brutality? No. Help single mothers? No. Help children? No. You have achieved nothing. NOTHING. Why did people vote Trump? Because of you motherfuckers.

