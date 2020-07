Rettenetesen lesült embert vettek észre egy tévériportban

Az ABC csatorna feltöltött egy videót a Twitterre, a felvétel hatalmas érdeklődést váltott ki – csak éppen nem a riport témája miatt.

Pedig az sem volt éppen érdektelen: a képeken azt láthatjuk, ahogy egy csapat rája centiméterekre megközelíti a strandolókat Floridában, akik mindezt észre sem veszik. A twitterezők mégsem a különleges természeti jelenségre figyeltek fel, hanem egy vízben álldogáló férfira.

Aki meglehetősen leégett a napon.

Először is megmutatjuk a felvételt, aztán idézünk a legerősebb kommentekből.

KEEP SWIMMING: Huge stingrays are seen swimming past Florida beachgoers who appear completely unaware of their passing. https://t.co/WCpbi6uY64 pic.twitter.com/jDegt4zTYf

— ABC News (@ABC) July 10, 2020