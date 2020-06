Pintér Tibor olyan hosszú szakállat növesztett, hogy egy pillanatig nem ismertük fel

Pintér Tenya bejelentkezett az Instagramon, méghozzá egy videó formájában, amiben elárulta, hogy nem olyan sokára megnyílik a Nemzeti Lovasszínház kapuja és már gőzerővel készülnek a első előadásra. Mindeközben a videóban a legszembetűnőbb nem a mondandója, hanem a hosszú, őszülő szakálla volt, ami annyira megnőtt, hogy már szinte eltakarja az egész arcát. A videót egyébként kétszer is feltöltötte, egyszer angol címmel, ami így hangzik:

Show must go on.