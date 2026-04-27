A kórházból jelentkezett be Tokár Tamás, megműtötték

Tokár Tamás a minap kórházi fotókat posztolt magáról a közösségi oldalán. Az egyik kép a operációja előtt, a másik pedig az után készült róla. Mint kiderült, tenyérzsugor műtéten esett át a műsorvezető.

»Tamás, aludni szeretne műtét, közben vagy csináljuk Sylvester Stallone módban?« Naná, hogy Stallone! 💪🏻 Hát, hozhatunk néha rossz döntéseket…😂 Ha elfogadtok két tanácsot, akkor az egyik, hogy ne legyen Dupuytrenetek, de ha mégis, akkor ne akarjátok tudni, milyen a műtét! (és milyen utána a tenyér, az egykezes lét, meg a felépülés😩)

– írta bejegyzésében Tokár.