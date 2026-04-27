Molnár Áron Orbán Viktornak: Édesem, rád sehol sincs szükség

Orbán Viktor a hétvégén jelentette be egy Facebook-videóban, hogy gyökeresen átalakítják a Fidesz frakciót, melynek vezetője Gulyás Gergely lesz. A leköszönő miniszterelnök egyebek mellett azt is tudatta a nyilvánossággal, hogy listavezetőként szerzett mandátumát nem veszi fel, mivel rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

Az Orbán Viktor által elmondottakra azóta több közéletben aktív, a Nemzeti Együttműködés Rendszerével szemben rendszeresen kritikát megfogalmazó híresség is reagált, köztük Molnár Áron, aki nemrég újabb gondolatokat intézett a távozó miniszterelnökhöz.

Fejezd már be, Buktor! A Fidesz nem a magyar nemzet. A magyar nemzet minden magyar: fideszes, nem fideszes. Mindenki. Mindegy, hagyjuk, menthetetlen vagy

– fogalmazott videójában a színész-aktivista, majd amikor Orbán azt mondta, közösségük minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségük van, úgy felelt: „mondjuk, Mága Zoli bátyáméra?”

Ha már Mága Zoli tapasztalata, kérdezhetek? Esetleg tudsz abban segíteni, hogy a Mága Zolihoz köthető cégnek, a Talentum Művészeti Nonprofit Kft.-nek, akik egyébként 2019-ben 350 millió forintot kaptak, majd 2022-ben 500 millió adófizetői forintot kaptak, még mindig miért nincs lezárva a pályázata? 2026 van, papa, és a közpénzügyi portálon minden adat látszik. Ja, és képzeld el, hogy a cégjegyzék szerint végelszámolás alatt van a cég. Hát hogy fognak így elszámolni? Kemény sztori!

Molnár arra is reagált, hogy a hétfőn megalakuló frakció vezetője Gulyás Gergely lesz:

„És mi lesz a Geri első javaslata? Több gerincet a parlamentbe?”

Volt megjegyzése továbbá azzal kapcsolatban is, hogy Orbán szerint rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

Édesem, rád sehol sincs szükség. És olyan nincs, hogy nemzeti oldal, ahogy olyan sincs, hogy háborúpárti. Ezeknek a hülyeségeknek vége. Tudod, éppen most zajlik a magyar zászlónk, a szavaink, a szabadságunk visszavétele a Fidesztől. Ami minden magyart megillet. Vége a kirekesztésnek, Buktor, de te csak nyomjad tovább a sületlenségeidet, mert ilyenkor mindig emlékeztetsz minket arra, hogy mit váltottunk le, és hogy miből nem kérünk soha többet. Szóval visszatérve Mága Zoli bátyámra, tudod, mi a kérdés: hová lett a pénz?