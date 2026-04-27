Boldogan bezárná az Uzsoki VIP-osztályát, ha kapna plusz finanszírozást

Interjút adott a HVG-nek Ficzere Andrea, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója, aki korábban – az egészségügyi intézményvezetőkre vonatkozó kommunikációs korlátozások miatt – még egyszerű szakmai kérdésekben sem nyilatkozhatott szabadon az Országos Kórházi Főigazgatóság engedélye nélkül. A főigazgató azt mondta, eddig is rendelkezésre állt volna szakmai ügyekben, mert szerinte az egészségügy nem politikai kérdés.

Az Uzsoki VIP-osztálynak nevezett térítéses betegellátó részlegének pénzügyeiről szóló dokumentumokat Hadházy Ákos volt független országgyűlési képviselő perelte ki korábban. A főigazgató erről azt mondta, nem az ő döntése volt, hogy az adatokat nem adták ki. Szerinte, ha reagálhatott volna Hadházy kérdéseire, akkor nem lett volna ügy. Mint mondta, belső kórházi vizsgálat, belügyminisztériumi vizsgálat és rendőrségi nyomozás is zajlott, de egyik sem tárt fel szabálytalanságot.

Boldogan bezárná az Uzsoki VIP-osztályát

A VIP-részleggel kapcsolatban felmerült, hogy Papcsák Ferenc volt fideszes polgármester cége 250 millió forinthoz jutott az ott szervezett műtétekből, noha ezt a volt politikus tagadta. A főigazgató erről azt mondta: tudomása szerint ez a cég bevétele volt öt év alatt, nem a nyeresége, a haszon pedig „huszonpár millió forint” lehetett. Azt is hangsúlyozta, hogy Papcsák cége csak egy volt a kórház 14–15 beszállítója közül.

A főigazgató szerint a térítéses osztály nem vesz el kapacitást a tb-s betegektől, mert a beavatkozások munkaidőn túl, a szabad kapacitás terhére történnek. Azzal érvelt, hogy az ebből származó bevételeket visszaforgatják az állami ellátásba: jutalmakat tudnak adni a szakdolgozóknak, eszközöket vásárolnak, és az orvosokat is az intézményben tudják tartani, ahelyett hogy külső magánszolgáltatóknál vállalnának munkát. A főigazgató azt mondta:

Boldogan bezárnám a térítéses betegellátó osztályt, ha plusz finanszírozást kapnánk a szabad kapacitásainkra, és ha az itt végzett plusz munka után járó plusz pénz nélkül is meg tudnám tartani az embereimet.

Szerinte a részleg eredeti céljai között volt a paraszolvencia visszaszorítása is, mert így a kollégáik ellenőrzött, tiszta formában juthattak többletbevételhez. A VIP-osztály átnevezését a fenntartó kérte.

Az Uzsoki főigazgatója a hosszú ortopédiai várólistákról azt mondta: azért kell sokat várni térd- és csípőprotézis-műtétekre, mert hozzájuk érkezik a legtöbb ilyen beteg az országban. Állítása szerint az Uzsokiban napi 15 protézisműtétet végeznek az állami ellátásban, míg máshol napi 1–6-ot. A térítéses osztályon ehhez képest átlagosan heti két ilyen beavatkozás történik.

Rendszerhiba, hogy a kórházak többsége brutálisan eladósodott

Ficzere Andrea szerinte nem állja meg a helyét az a kormányzati állítás, hogy a kórházak eladósodása alapvetően a rossz vezetés következménye lenne. Úgy fogalmazott:

„ Ha csak kevés kórház lenne eladósodva, akkor annak a kevésnek megnézném közelebbről a működését, de nem ez a helyzet. A kórházak többsége brutális adóssággal küzd, ez rendszerhibára utal”

A főigazgató szerint a kórházvezetők mozgástere korlátozott: sok intézményben a költségvetés 80–90, vagy akár 100 százalékát is elviszik a bérek, miközben a beszerzések nagy része központosított. Emiatt szerinte nem igaz, hogy az adósságállomány kizárólag a menedzsmenten múlik.

Az önálló egészségügyi minisztérium tervéről azt mondta: a Magyar Kórházszövetség vezetőjeként korábban is azt képviselte, hogy az egészségügy megérdemelne egy önálló tárcát. Szerinte az egészségügyet védelmi rendszerként kell kezelni, mert alapvetően meghatározza, hogy a társadalom tagjai meddig és milyen életminőségben élnek.