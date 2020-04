51 évig éltek együtt, hat perc különbséggel vitte el őket a koronavírus

Stuart és Adrian Baker 51 éve éltek együtt. A floridai házaspár március közepéig békében, egészségben éldegélt Boynton Beach-i otthonában. Aztán napok alatt minden megváltozott.

Fiuk, Buddy Baker, az NFL (az Egyesült Államok legnagyobb amerikaifutball-szövetsége) ügynöke a CNN-nek mesélte el szülei tragikus halálának körülményeit.

Stuart 74, felesége 72 éves volt, a férfi asztmáján kívül semmilyen egészségügyi problémájuk nem volt. Március közepén mindketten betegségre panaszkodtak, elmentek orvoshoz, aki hazaküldte őket. Mivel tüneteik nem szűntek meg, néhány nap múlva bementek a kórházba, ahonnan szintén hazairányították a párt, arra kérve őket, hogy maradjanak otthon.

Úgy tűnt, hogy kezd javulni az állapotuk, de hirtelen ismét rosszabbul lettek, így megint bementek a kórházba. A férfinak láza volt, őt bent tartották, feleségét ismét hazaküldték. A nő a férje távolléte miatt mentálisan nagyon rosszul érezte magát, hiszen az elmúlt 50 évben nem volt jellemző, hogy külön töltenek napokat.

Stuart Baker állapota rohamosan romlani kezdett, a Covid-19 tesztje pozitív lett, és az orvosok közölték a fiával, hogy nem látnak esélyt a nyugdíjas férfi felépülésére. A feleségét is bevitték a kórházba, hogy készüljön egy teszt, 45 perc múlva a doktorok jelezték, hogy a nő oxigénszintje annyira alacsony, hogy ő sem fogja túlélni. A pár hospice-részlegbe került, levették őket a lélegeztető gépről, hat perc különbséggel haltak meg. Együtt voltak, mint az előző ötven évben mindig.

Buddy Baker a Twitteren videót tett közzé, amiben arra kér mindenkit, hogy szülei tragédiájából okulva vegyék komolyan ezt a járványt, mossanak kezet, tartsák a megfelelő távolságot, de leginkább maradjanak otthon. Azt mondja, ha videója nyomán akár csak egyetlen család elkerülheti azt, amin ők most keresztülmentek, már megérte.

In loving memory of my mom and dad- please make the tough and right choice and help stop the spreading of this virus. pic.twitter.com/FqVEWjdscq

— Buddy Baker (@ESG_Baker) March 31, 2020