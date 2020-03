A sztriptízklubokat bezárták, de a házhozszállítás itt is működik

Eléggé átrendezték a válallkozást profilját.

A koronavírus elleni harc részeként Oregon kormányzója, Kate Brown is bejelentette, hogy csak a létszükségletet kielégítő vállalkozások maradhatnak nyitva. Be kellett zárnia így a portlandi Lucky Devil Lounge nevű sztriptízklubnak is. A kormányzó rendelete alá azonban nem tartóznak azok az élelmiszeripari vállalkozások, amelyek elvitelre dolgoznak vagy házhozszállítást vállalnak – írta az OregonLive.

Így született meg a Lucky Devil Lounge tulajdonosának, Shon Bouldennek az új vállalkozása: a Boober Eats.

A módot, hogy lengén öltözött sztriptíztáncosok vigyenek meleg ételt házhoz, először viccnek gondolta Boulden, amit ki is posztolt a Twitterén, de aztán a reakciókat látva kezdte komolyan fontolóra venni.

Boulden is rohant a boltba, de ő nem vécépapírt és tésztát vásárolt, hanem pástétomokat.

A házhozszállítás este hét és hajnali egy között működik, a menün szereplő ételek ugyanannyiba kerülnek, mint a Lucky Devil Lounge-ban, a házhozszállításért plusz 30 százalékot számolnak fel, de ez függ a klubtól való távolságtól is. A legkedveltebb ételek a csirkecsíkok, a mini steakek és a mini corndogok.

A megrendelők elég szégyenlősek, néha meg elég szórakoztatóak, van, aki más születésnapjára rendelt így ételt. A táncosokat biztonsági őr kíséri és viszi ki a címhez kocsival. A világjárványnak persze az is a hatása, hogy nyúlkálni itt sem ér.

A sztripperek, akár a fodrászok vagy a tetoválóművészek, a klubokban „helyet” foglalnak vállalkozóként, így most nem lennének jogosultak munkanélküli ellátásra. Boulden klubjaiban összesen mintegy 80 táncos dolgozik, ebből 25 kezdett el a Boober Eatsben is. Egy-egy lány esténként akár többszáz dollárt is megkeres.

Boulden azt mondja, nem csak a táncosoknak próbált a klubok bezárása után munkát biztosítani, a biztonsági őrök viszik ki a lányokat, a konyhán dolgozók készítik el a rendeléseket, a csaposok pedig a közösségi médiát viszik, valamint a rendeléseket veszik fel.

Az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány miatti bezárásoknál valamiért kulcsfontosságúak a sztriptízklubok, múlthéten egy Las Vegas-iról írtunk, ahol a bejáratnál, a kocsiból lehet nézni a táncosok műsorát, egyfajta vagy autósmozi vagy drive thru.