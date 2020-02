Shane Tusup két embernek is elárulta, hogy szerepel a Nicsak, ki vagyokban

A versenyről egyébként a gyerekkora jutott eszébe.

Elég nagy meglepetést okozott a TV2 azzal, hogy Hosszú Katinka exét, Shane Tusupot is beszervezték a Nicsak, ki vagyok műsorába. Az edző a többi versenyzővel ellentétben két embernek is elmondta a titkot: menedzsere és barátnője is tudtak a szerepléséről, de ez persze semmit sem vont le abból a meglepetésből, amikor levette az oroszlánmaszkot.

Még a sportolók sem tudtak a szereplésemről, mindennap úgy dolgoztunk együtt, egy csapatként, hogy semmit sem sejtettek az egészből. Titokban kellett tartanom előttük, és valahogy megoldani, hogy a táncórákra meg tudjak lógni

– mondta a Blikknek Shane Tusup, akinek a műsor a gyerekkorában viselt Halloween jelmezeket juttatta eszébe, amiket az édesanyja készített neki, aki egyébként szintén nem ismerte fel a fiát a Nicsak, ki vagyokban.

