Majka azonnal felismerte Curtist az ördög jelmez alatt

A többiek nem akartak hinni neki.

Most Istenes Bence szórakozik az RTL-TV2 jelmezversenyén

A Nicsak, ki vagyok második adásában négy újabb jelmez mutatkozott be és ezúttal is hárman lepleződtek le. A légyfejű pillangóból előbújó Bíró Ica után az is kiderült, hogy ki van az ördögfej mögött.

Habár az indiai dal után Ábel Anitáék Joshi Bharatra tippeltek, Majka azonnal felismerte zenei partnerét, Curtist, aki állítólag sokat gyakorolt, hogy se mozgásban, se hangban ne találja el az ütemet, hogy ezzel is összezavarja a nyomozókat.

A második produkció után azonban a nézők is Majkával értettek egyet és be is igazolódott a tippje.

Kiemelt kép: tv2.hu