Vigyázat: a vashiányosok könnyebben megbetegszenek! (x)

Télen ne csak a vitaminokra gondoljunk, a vas pótlása legalább olyan fontos! Vashiány esetén ugyanis gyengül az immunrendszer, ezáltal csökken a szervezet fertőzésekkel szembeni védekezőképessége, ezért könnyebben betegszünk meg.

„Egész télen tüsszögtem, orrot fújtam, köhögtem és a torkom is fájt. Utáltam az egészet. Hiába reménykedtem abban, hogy meggyógyulok, és nem kap el többet ez a nyavalya. Sajnos átmeneti javulás után többször is visszaestem – idézi fel Anita. – Nem értettem, miért leszek folyton náthás, hiszen minden jótékony hatásúnak mondott vitamint beszedtem. Dühített a folytonos betegeskedés, fáradt voltam és végtelenül kimerült. Amikor már kezdtem feladni a reményt, kiderült, hogy vashiányom van. A megfelelő vaspótlás végül segített: a közérzetem javult, egyre jobban bírtam a mindennapi „gyűrődést”, és szerencsére a legutóbbi náthás időszak már nem is tudott ledönteni a lábamról.”

A vitamin nem elég

A vírusok a hideg, nyirkos időben érzik jól magukat, könnyebben terjednek, ezért kapjuk el télen hamarabb a náthát, influenzát. Azt már mindenki tudja, hogy az immunrendszerünk megfelelő működéséhez milyen fontosak a vitaminok, de arról kevésbé vagyunk tájékozottak, hogy a vas e tekintetben úgyszólván nélkülözhetetlen, és így a szükséges mennyiségű vas beviteléről gyakran megfeledkezünk. Pedig a vashiányos szervezet könnyebben megbetegszik, ráadásul a fertőzés idején a testünk nem veszi fel ezt a nyomelemet a táplálékból, ami tovább fokozza a vashiányt, illetve a fertőzésre való fogékonyságot.

Veszélyes vérszegénység

A vashiány a kellemetlen tünetek mellett, mint például a kimerültség, a fáradtság, a koncentrációs zavar, a hajhullás, a sápadtság és a folytonos betegeskedés, még tovább súlyosbodhat. Ha nincs elegendő mennyiségű vas a szervezetünkben, akkor a vörösvértestek képzésében zavar támadhat, ami idővel vashiányos vérszegénységhez vezet. Ha a vasraktárak kimerülnek, csökken a vörösvértestek száma és mérete, valamint a színük is halványabb lesz a vér piros „festéke”, a vastartalmú hemoglobin szintjének csökkenése miatt. A vashiányos vérszegénység súlyos betegség, inkább előzzük meg a kialakulását!

Így pótolhatjuk a vasat

A vashiány megelőzésére és pótlására régóta bevált gyógyszer a Maltofer rágótabletta , melyet már több mint 50 éve alkalmaznak sikerrel a világ számos országában. Ez a biztonságos vaskészítmény recept nélkül kapható a patikákban. A Maltofer más, mint az összes többi vaspótló gyógyszer. A Maltofer rágótabletta ugyanis egy speciális vas-polimaltóz komplexet tartalmaz, amely számos tekintetben előnyösebb a szervezetünk számára, mint a vasat sók formájában tartalmazó összes többi vaspótlás. A vas akkor szívódik fel, amikor kell, és annyi amennyire szükség van, ezért túladagolástól nem kell tartani. Nagy előnye, hogy étkezéssel együtt szedhető, nem úgy, mint a vas sókat tartalmazó vaspótló szerek, amiket mindig éhgyomorra kell bevenni, és a megfelelő felszívódás érdekében még utána sem ajánlatos egy darabig enni. A vashiány mértékétől függően a 100 milligramm elemi vasat tartalmazó Maltofer rágótablettából akár napi 1 tabletta is ideális terápia lehet a vas pótlására és a vashiány megelőzésre egyaránt. A kellemes, csokoládéízű tabletta szétrágva, vagy kevés folyadékkal egészben is lenyelhető.