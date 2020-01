Florence Pugh meztelenül tudta meg, hogy Oscarra jelölték

Megörökítették a pillanatot, de cenzúrázni kellett a fotót.

Bejelentették az Oscar-jelölteket, és köztük van a már kétszer is nálunk forgató Florence Pugh (Fehér éjszakák, Fekete Özvegy) is, akit legjobb női mellékszerep kategóriában jelölték a Kisasszonyokért. A fiatal színésznő Instagramon megosztott két fotót, az egyik a pillanatot örökíti meg, amikor telefonon közlik vele, hogy Oscar-jelölt, a másikon pedig a közvetlen reakciója látható. A kép érdekessége, hogy látszólag annyira váratlanul érte a hír, hogy éppen meztelen volt a pillanatban, a második fotón kreatívan ki is kellett takarnia a mellét.

