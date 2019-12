Merevedési gondok? László őszinte vallomása (x)

A férfiak zömének fontos a szexualitás, ezért nagyon nehezen viselik, ha nem tudnak megfelelni az ágyban. A zavarnak többféle oka lehet, László most őszintén elmondja, neki miért nem működött a férfiassága.

„Rettegtem a fájdalmas szextől”

„Már annyira féltem attól, hogy fájdalmas lesz a szex, hogy szerintem ezért is alakulhatott ki nálam a merevedési zavar. Krónikus prosztatagyulladásom volt, ami miatt nem élveztem az együttléteket, ezért egy idő után inkább nem közeledtem a páromhoz. Ő ezt nagyon zokon vette, sokat veszekedtünk, én pedig már nem éreztem magam férfinak. Talán ettől alakulhatott ki a merevedési zavarom. A prosztatagyulladás miatt több orvosnál is jártam, de sokáig nem találták meg a megfelelő gyógymódot. Azon kívül, hogy fájt a szex, egész nap húzó, kellemetlen fájdalmat éreztem az alhasamban, ami kisugárzott a heréimbe. Harminc éves voltam, amikor eljutottam arra a pontra, hogy nem próbálkoztam tovább az együttlétekkel – nyílt meg őszintén László.

A krónikus prosztatagyulladás rengeteg férfit érint

A krónikus prosztatagyulladás nagyon kellemetlen betegség. Nehéz elviselni, hogy gyakran hosszú idő telik el, mire sikerül a megfelelő gyógymódot megtalálni, és az antibiotikumos kezelés önmagában sok esetben nem használ. Csak a rendelőben döbbentem rá, hogy mennyi sorstársam van, milyen sok férfi, főleg a fiatalok és a középkorúak érintettek ebben a betegségben. Jót tett, hogy egymással tudtunk beszélni a prosztatagyulladásról, és a kellemetlen tüneteiről, mert legalább kevésbé szégyelltem magam, és hasznos tippeket is kaptam. Az orvosom a merevedési problémámmal egyáltalán nem foglalkozott, potencianövelő tablettát írt fel, és részéről el volt intézve a dolog.

Rendelő folyosóján kaptam egy tippet

Az ötletet, ami végül nálam is bevált, a rendelő folyosóján kaptam. Ott hallottam a Proxelanról, ami helyi hatású készítmény, és sok betegtársamnak segített. Az antibiotikum szedése mellett csökkentette a kellemetlen tüneteket. Ezt klinikai vizsgálat is bizonyítja. A vizsgálatban azt tapasztalták, hogy azoknak a tünetei sokkal jobban csökkentek, akik az antibiotikum-terápiát Proxelannal egészítették ki, mint azoké, akik csak antibiotikumot szedtek. Legyőztem az ellenérzéseimet és használni kezdtem a kúpot, aminek köszönhetően a tüneteim csökkentek. Idővel a gondolataim már nem kizárólag a betegségem körül forogtak, kiegyensúlyozottabb lettem, így már nem a fájdalommal és a kellemetlen tünetekkel foglalkozom minduntalan. A kúp jól kiegészíti az antibiotikumos kezelést, én pedig lépésről lépésre haladok a teljes gyógyulás felé. A férfiasságom is áll, bár szexelni még nem merek, mert továbbra is félek a fájdalomtól. Rég nem voltam ilyen optimista, remélem, idővel újra élvezhetem a test örömeit is!”