Tudatosság kell ahhoz, hogy a szex hosszútávon megmaradjon a kapcsolatban

Hogyan lehet elérni, hogy a szexuális élet ne tűnjön el a mindennapokból? Ha el-elmaradozik a szex, milyen konkrét lépéseket tehetünk ellene? Többek között ezekre is választ adunk.

A párkapcsolatok, házasságok folyton változnak, idővel mindenki lesz beteg, születnek gyerekek, lesznek háziállatok, lesznek új munkahelyek, tehát a változás az egyetlen állandó dolog. A rengeteg változással a szexuális életben is lesznek jobb és rosszabb időszakok, az egyetlen, ami nem változik, az az, hogy a két ember passzol-e az ágyban. Jó, ha olyan a partner, aki aktív a szexuális élet fenntartásában, aki képes dolgozni azon hogy jobb legyen a szex, hogy ne tűnjön el a mindennapok problémái miatt, vagy ha eltűnik, valahogyan újra felvegyék a fonalat.

Szájrapuszi helyett csók

Ez azonban nem megy mindenkinek kisujjból, van, hogy tudatosan oda kell rá figyelni, hogy a szikra ne vesszen el. Ilyen cselekvés például az is, ha megkérdezzük a partnertől egy smsben vagy csetben, mit szeretne legközelebb csinálni az ágyban. A szájrapuszi helyett csókkal köszönjünk és búcsúzzunk egymástól, dicsérjünk többet, bókoljunk a hétköznapokban is. Az, hogy mennyire passzol két ember az ágyban, attól is függhet, mennyi szexszel elégedettek: ha mindkettejüknek megfelel a havi egy alkalom, vagy annál is kevesebb, és mindkettejüknek kielégítő, akkor nem beszélhetünk problémáról. Az is számít természetesen, hogy milyen a minősége, milyen tapasztalatokat szereztek korábban. Ezek is számítanak, de nem olyan jelentőségűek.

Ha a szexuális életet ugyanannyira tartják fontosnak, ha mindketten szívesen tesznek érte, ha időt és energiát fektetnek az életük ezen területére, akkor összepasszolnak az ágyban.

Ennyi. Azon belül, hogy ki mit szeret, hányszor és hogyan, tulajdonképpen már mindegy, hiszen ha mindketten hajlandóak odafigyelni, energiát fektetni ebbe és fejlődni, akkor a szex hosszú távon is megmaradhat a kapcsolatban. Hogyan lehet idáig eljutni? Úgy, hogy tudatosan leülünk egymással és megbeszéljük, hogyan tegyünk azért, hogy a szexuális életet hosszú távon fenntartsuk. Vannak azonban olyanok is, akik nem mernek a szexről beszélni, zavarban vannak, szégyellősek, nekik fontos lenne dolgozniuk azon, hogy kényelmesebben beszéljenek a szexről. Ehhez az emberi szexualitás pszichológiájáról szóló könyvek nyújthatnak segítséget, ezek egyúttal abban is segítenek, hogy a szexszel kapcsolatos tévhiteket lerombolják.

A jó szexhez a hálószobán kívüli tevékenységek is kellenek

Az első és legfontosabb, amit sok pár elfelejt: a randizás. Amikor két ember összeköltözik, idővel el-elmaradoznak a randevúk, már csak a Netflix és az ágy marad a közös esti tevékenység, ami jó és van helye az életünkben, de nem állandóan. A napközbeni, munkaidőben történő röpke találkáknak fontos szerepük van, lehet ez egy közös ebéd vagy egy kávézás is, máris más lesz a hangulatunk. A randizásokra ugyanúgy készüljünk, mint korábban, a ruházkodás, a helyszín megválasztása is legyenek ugyanolyan fontosak. Érdemes ott kezdeni, ahol évekkel ezelőtt történt az első randi. Nem baj, ha az a mozi vagy bár már nincs meg, a helyszín máris megadja az alaphangulatot, és onnan bárhova be lehet ülni folytatva a randit. Ezek után pedig nem szabad hagyni, hogy elüljenek a randizások, hetente célszerű erre időt szánni, méghozzá játékos formában: cetlikre írjunk kívánságokat a randikkal kapcsolatosan, és egy adott napon húzzunk ki egyet. Adott határidőn belül teljesítsük. Általában kisgyerekes családoknál probléma a randizás, ha hetente nem is tudnak elmenni, de két-háromhetente törekedni kellene rá, ha máshogy nem megy, akkor napközbeni közös ebédekkel, kávézásokkal is meg lehet oldani.

A legtöbb terápiára érkező párnak az a kifogása, hogy nem tudnak időt szakítani a randikra, rengeteg más dologgal kell foglalkozniuk. Erre elég jó megoldás az, hogyha a prioritási sorrend első helyére a párkapcsolat kerül, és minden olyan munkát, feladatot (akár a háztartásban is), amit csak lehet, szervezzenek át, járjon takarítónő, a kisebb munkafeladatokat pedig internetes titkárnő is el tudja végezni. Ma már rengeteg lehetőség van arra, hogy kiszervezzünk munkákat, és ezzel több időt szánhatunk olyan cselekvésekre, amik fontosabbak. Több időnk lehet egymásra. A szexuális élet fejlesztésére az alábbiak is beválhatnak:

írjunk listát olyan dolgokról, amiket ki szeretnénk próbálni az ágyban

olvassunk együtt esténként erotikus könyveket elalvás előtt

iratkozzunk fel internetes szexterápiás kurzusra

kérjünk konzultációs időpontot szexterapeutától, szexuálpszichológustól

Soha nem találkozunk olyan emberrel, aki 100%-ban megfelelne a vágyainknak, szükségleteknek, azonban a szex fejleszthető, és a kisebb különbözőségek nem ártanak a kapcsolatnak. A jó szexuális élet fenntartásához nem húsz szexpózra vagy rengeteg tapasztalatra van szükség, és még csak nem is arra, hogy egy alkalommal mindenki többször is elélvezzen. Elég annyi is, ha képesek vagyunk felismerni és tisztelni egymásban a hasonlóságokat és különbségeket, ha nincsenek illuzórikus elképzeléseink a jó szex fogalmáról.

Kiemelt kép: iStock