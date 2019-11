Mariah Carey karácsonyi rutinja könnyen reprodukálható, csak egy valag pénzre van hozzá szükséged

Elolvasod, mit csinál minden évben az ünnepekkor és máris sokkal szegényebbnek érzed tőle magad.

Mariah Carey elárulta a brit Cosmopolitannek, hogy mi a karácsonyi rutinja, amit minden alkalommal végigcsinál, egyúttal ajánl neked is, ha esetleg te is ki tudod bélelni pénzzel is a párnahuzatodat párna helyett. Nagyon egyszerű, elmondjuk a lépéseket.

Kerülj zen módba!

Ez azt jelenti, hogy karácsony idején nincs veszekedés egyáltalán, különben repülsz. Semmi drámázás, a karácsony a relaxációról szól. Eddig még megy akkor is, ha a számlád jelenlegi egyenlegéből Békéscsabáig se jutnál el Miskolcról.

Repülj Aspenbe

Innentől jön a nehezebb része. Először is vásárolj egy jegyet az amerikai gazdagok egyik kedvenc üdülőparadicsomába, Aspenbe. A legtöbben itt elvérzünk, de messze nem ez a legnehezebb része. Ha megérkeztél, várnia kell rád egy sofőrnek, aki az autóban az All I Want For Christmas-t játssza. Ha azt gondoltad, hogy az énekesnő nem a saját, rongyosra játszott számát hallgatja szintén karácsonykor, akkor megnyugtatnám, hogy közösen vesz részt veled lélekben az ünnepek poklában. De ez nem minden. Ugyanis miután megérkeztél az autóval, fel kell pattannod a szánra, amit két élő szarvas húz, mint ahogy a legtöbb ember szokott. Sima ügy.

Ezután átkelünk az erdőn egy pokróc alatt egy szánon, amit igazi szarvas húz. Dermesztő a hideg, de gyönyörűek a csillagok, amiket bámulsz.

Menj vásárolni

Már ha maradt még ezek után pénzed azután, hogy mindezt kifizetted az egyik vesédből. Carey azért választja Aspent, mert itt nem követik mindenhova lesifotósok, szóval Aspen a te városod, ha neked is eleged van már a minden léptedet követő lesifotósoktól. Rémesek!

Otthon általában egy sylist vásárol be nekem, szóval általában nem szoktam csak úgy sétálgatni a boltokban, de karácsonykor abban a környezetben elég jó.

Hívd át a télapót

Ezt kénytelen vagyunk kommentár nélkül csak idézni.

Aztán a Mikulás átjön és velünk lóg. Készítünk fotókat is a karácsonyfánál.

Bontsd ki az ajándékokat karácsony reggel

Ezt valószínűleg nem kell elmagyaráznunk, meg igazából nehéz elrontani ezt a lépést. Maximum ha ráesel az ajándékokra, vagy esetleg véletlenül felgyújtod őket.

Legyen két fenyőfád

Ha esetleg éppen végigcsinálod a lépéseket, akkor sajnáljuk, hogy ennyire későn szólunk, hogy kelleni fog egy másik fa is, de mentségünkre szólva az énekesnő is ennyire későn említi a listáján a dolgot. Ő azt tanácsolja, hogy legyen egy óriási nagy fád, meg egy kisebb, szomorúbb fád, amit ő fotókkal szokott dekorálni.

Főzés, filmek, karácsonyi playlist

A maradék három lépést gyorsan egyben összefoglaljuk. Miután itt tartasz a folyamatban, főzz, amit csak szeretnél. Utána játsszál mindenféle társast a családdal, aztán nézz karácsonyi filmeket.

Imádom Az élet csodaszépet, a Mi a manót?-t, a Négy karácsonyt, és persze az Igazából szerelmet, benne van a számom, muszáj.

Ezután jön a karácsonyi playlist összeállítása, amihez az énekesnő Nat King Cole-t és Judy Garlandot ajánl. Meglepő módon Mariah Carey-t nem. Szóval ha a tökéletes karácsonyra vágysz, csak szerezz elképzelhetetlenül sok pénzt és kövesd a lépéseket. Mi biztosan ezt fogjuk tenni.

Kiemelt kép: Twitter / @MariahCarey