Már videó is van Pumped Gabo lengyel Jersey Shore-os szerepléséről

A lányok teljesen odavoltak érte.

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, Pumped Gabot meghívták Lengyelországba, hogy szerepeljen a helyi MTV lengyel Jersey Shore spinoffjában, a Warszawa Shore-ban.

Tegnap már felkerült a lengyel MTV YouTube csatornájára egy előzetes Pumped érkezéséről, amiben először a műsor férfi főszereplői fogadták az új tagot.

Az évadnyitóból most a Blikk szerezte meg a hosszabb részt a magyar reality szereplővel, és magyar feliratot is készítettek a részlethez. Ide kattintva lehet megnézni a majdnem 7 perces részletet, amiben a szereplők elmondják az összes magyar közhelyet. Akad, aki azon is meglepődik, hogy létezik magyar nyelv, a fiúk megjegyzik róla, hogy túl magabiztos, a lányok viszont finoman szólva is pozitívabban fogadták, gyakorlatilag majdnem hajba kaptak azon, hogy melyikőjük csapjon le a magyar hírességre.

Kiemelt kép: YouTube