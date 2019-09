Bebe Rexha egy szál tangában is büszke magára

Bebe Rexha egy szál tangában is büszke magára

Az énekesnő 30 éves lett.

Az énekesnő augusztus legvégén kerek születésnapot ünnepelt. A hétvégi koncertjén még a családja is meglepte a színpadon. Ennek a fellépésnek azonban már az előkészületei is izgalmasak voltak. A 30 éves Bebe Rexha egy szinte meztelen képet osztott meg magáról és újra elmondta, hogy elégedett magával. Annak ellenére, hogy az elmúlt fél évben már a kora és a testsúlya miatt is betalálták.

Így nézek ki 30 évesen. A szülinapos szettem: önmagam szeretete, pozitív testkép. A show előtti nyújtás és rúzsozás.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Bebe Rexha (@beberexha) által megosztott bejegyzés, Aug 30., 2019, időpont: 8:59 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@beberexha