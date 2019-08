Bárhol is járjon, mindig ugyanazok a felhők vannak az utazóblogger feje felett

Főállásban járja a világot Tupi Saravia, Buenos Aires-i utazóblogger, akinek Instagram-oldalát közel 300 ezren követik. Ám akár az olaszországi Velencében, akár Thaiföldön, akár Indonéziában jár az argentin lány, valahogy mindig pont ugyanolyan felhők vannak a feje fölött az égen.

A furcsaságot egy Matt Navarra nevű twitterező fedezte fel, és ki is posztolta Saravia négy fotóját, melyek bár különböző időpontokban, és helyeken készültek, ugyanazok a felhők látszanak rajta. A bejegyzést több mint 30 ezren kedvelték, és közel 10 ezren osztották meg.

This travel ‘influencer’ spookily has the same clouds in every photo. 😲🤔😆 pic.twitter.com/uYzXhTiRJp

— Matt Navarra (@MattNavarra) 2019. augusztus 28.