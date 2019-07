Ennél sötétebb fordulatot még nem láttál tévés vetélkedőben

Az amerikai Fox csatornának van egy Jamie Foxx által vezetett vetélkedője, aminek Beat Shazam a címe, és nevéből kitalálhatóan a népszerű zenefelismerő appon alapul. A játékosok hallanak egy dalt és fel kell ismerniük, mint ahogy az app szokta. Egy férfinek az adás vége előtt a How To Save A Life című számot kell felismernie a Fray-től, ami sikerül neki.

Hatalmas ünneplés, stáblista, alatta boldog arcok, majd a legvégén egy olyan váratlan fordulat, ami simán lepipál bármit a Trónok harcából. Nem lövünk le semmit, csak annyit árulunk el, hogy biztos lehetett volna ezt kevésbé kínosan kezelni.

This clip from the Fox show Beat Shazam is the bleakest thing on television. Darker than Euphoria or Chernobyl. I implore you to watch the entire clip pic.twitter.com/exocXvCaVg

— Mike Abrusci (@mikeabrusci) 2019. július 15.