Jay-Z lett az első milliárdos rapper valaha

A Forbes szerint Jay-Z hivatalosan is belépett a milliárdosok klubjába, ugyanis kiszámították a vagyonát, ami eléri az egy milliárdot már. Ezzel a nagyon kevés szórakoztatóipari név egyike lett, aki elérte ezt a státuszt, és a legelső rapper valaha. A magazin szerint ezt nagyrészt befektetésekkel érte el italmárkákba, művészeti alkotásokba, ingatlanokba, továbbá részvényekkel olyan növekvő vállalatokban, mint az Uber. 70 milliós részvénye van például az Uberben, amit 2 millióért vett még 2013-ban.

Az évek során 100 milliót fektetett a D’Ussébe, 310 milliót a pezsgőmárkájába, az Armand de Brignac-ba. 100 milliós részvénye van a Tidalben, amit 60 millióért vett 4 éve, 75 millió a Roc Nation kiadóban, további 75 millió a saját zenéinek jogaiban. 70 millióra rúg a kollekciója művészeti alkotásokból, többek közt egy Basquiat festmény is köztük van, amit 2013-ban 4 és fél millióért vett. Ezen túl 50 millió értékben vannak ingatlanjai a tulajdonában. Forintba átszámolva emberi ésszel felfoghatatlan 280 milliárd forintnak felel meg minimum a vagyona. Ebben pedig egyáltalán nincs benne felesége, Beyoncé vagyona is, aki szintén nem májpástétomon élne, ha csak a saját pénzét költhetné.

