Izgat a gondolat, hogy a pasim mással csinálja előttem

Nincs arra egyértelműen magyarázat, kiben és miért alakul ki a domináns vagy alávetett szerep vágya a szexualitásban. Ennek igen összetett a pszichológiája, nem lehet általánosítani. A dominancia játékokat vannak, akik szerepjátékként élik meg az ágyban, és vannak, akik fétisként. Mindenkinél máshol vannak a határok, van olyan, akinél a fizikai fenyítés belefér, de olyan is, aki megelégszik a szóbeli utasítással, kényszerítéssel. Olvasónk ilyen vágyáról kérdezett, neki is segítünk ebben. Ha van kérdésed a szexszel kapcsolatban, ha problémáid vannak a szexuális összhanggal, ha eleged van abból, hogy mindig a másik kezdeményez, vagy épp ellenkezőleg, az zavar, hogy a partnered sosem kezdeményez, írd meg a timea.sereg@24.hu email címre.

31 éves vagyok, a barátommal másfél éve vagyunk együtt, ő fiatalabb nálam öt évvel. Amióta együtt vagyunk, a kapcsolatunk leginkább a szexről szól, talán ezért is van az, hogy kihoz belőlem olyan dolgokat, amikről sosem hittem volna, hogy bennem vannak. Mostanában arra vágyom, hogy hármasban csináljuk, izgatna a gondolat, hogy látom, ahogy más nővel csinálja előttem. Szeretném utasítani, hogy mit csináljon a másik nővel, kényszeríteni bizonyos dolgokra. Általában ő a domináns az ágyban, nem pedig én. Lehet, hogy ezért is vágyom a szerepcserére? Nem tudom, hogy ez mennyire normális, és azt sem, hogy miként mondjam meg neki, hogy szeretném, ha felszednénk együtt valakit, akit hazaviszünk.

Az olvasói levél Laurától érkezett hozzánk, akinek álnevet adtunk, hogy ne legyen felismerhető a személye. A hármasszex típusról olvashatunk a levélben, csak éppen domináns-alávetett szerepekbe bújtatva.

Mit lehet tenni?

Az jó, ha két ember megtalálja egymást az ágyban, és van egyfajta dinamika kettejük közt, ami jól működik, erről olvashatunk a levélben. Azonban ha az egyik fél megpróbálja ezt a dinamikát megváltoztatni, az akár balul is elsülhet, hiszen az addigi domináns fél nem biztos, hogy szívesen kipróbálná magát az alávetett szerepben. A levélből az nem derül ki, hogy szerepjátékként vagy fétisként élik meg a szexet, ez azért fontos, mert ha fétisről van szó, akkor szinte kizárt, hogy a domináns partner ebbe belemenjen – valószínűleg nem fogja annyira élvezni. Arról sem ír a levélíró, hogy az uralkodás és behódolás játék fizikailag is megnyilvánul-e vagy sem. Bárhogyan is van, egy esetleges szerepcserével a dominanciát úgy is el lehet érni, hogy egy ujjal sem érünk a másikhoz.

Olvasónk azt kérdezi, hogyan mondhatná meg a partnerének, mire vágyik, íme némi segítség ehhez a beszélgetéshez. A szex két (vagy több) ember kölcsönös beleegyezésén alapuló együttlét, ezért is fontos, hogy erről beszéljünk egymással, és a másik igent mondjon mindarra, ami történhet.

Imádom azt a dinamikát, ami köztünk van, de mit gondolsz, ha fordítanánk a helyzeten egy-két alkalommal, azt tudnád helyén kezelni?

Amennyiben igent mond a partner, akkor a megvalósításban arra kell figyelni, hogy egyértelmű utasításokkal tudassa olvasónk, mit is szeretne látni. Érdemes lenne a hármas előtt kettesben is megpróbálni, szerepjátékként, és ha ebben a helyzetben olvasónk azt érzi, hogy bizonytalan ebben a szerepben, még mindig visszaléphet. A bizonytalanságot elűzhetjük azzal, ha a tükör előtt magunknak elmondjuk, mit is szeretnénk, ezzel gyakorolva a határozott, egyértelmű mondatokat:

Menj be a hálószobába, most! Vetkőzz le!

Ha nem engedelmeskedik, márpedig ebben a játékban ez benne van, akkor büntetést érdemel. Például, ha megérint anélkül, hogy engedélyt kapott volna rá, máris megbüntethető valamivel, ami olyasmi legyen, amibe mindketten beleegyeztek. Ha a fenekelésben benne van, akkor az, ha nem, akkor például visszaveheti a ruháit magára. Orgazmuskontrollal is lehet büntetni, például azzal a játékkal, hogy száztól egyig visszaszámol a domináns fél, és csak egynél élvezhet el az alárendelt fél. Emellett szexpózokkal is lehet dominálni, ezek azok a szexpózok, amikben a domináns fél irányít.

Olvasónk azt is kérdezi a levelében, hogy mennyire normálisak ezek a vágyak, fantáziák, és erre a válasz az, hogy megismerni a saját határainkat a szexben mindaddig normális, amíg a másik fél beleegyezik és amíg nem sért törvényt. Ha két ember ennyire egymásra talál az ágyban, érdemes kiaknázni a lehetőségeket és megélni együtt mindazt, amire vágynak.

