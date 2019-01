Taylor Swift szexi sellőnek öltözött, Ryan Reynolds csak Ryan Reynoldsnak

Taylor Swift szexi sellő kosztümben bulizott Szilveszterkor, ráadásul a buliban ott volt Ryan Reynolds és Blake Lively is. A celebbulihoz csatlakozott Gwen Stefani énekesnő is, de Gigi Hadid is tiszteletét tette.

Swift párját, Joe Alwynt nem fedeztük fel a képen, de valószínűleg ott lehetett, miután komolyan pletykálnak arról, hogy hamarosan megkérheti az énekesnő kezét.

A fotók két legfontosabb tanulsága: Ryan Reynolds mindenhová magával cipeli saját italát, az Aviation Gint — erről korábban már írtunk mi is. Taylor Swiftnek pedig jól áll a vörös hajkorona.

Kiemelt kép: Instagram.com/taylorswift